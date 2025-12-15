Otomobil alacaklara yılın son fırsatı: 725 bin TL'den başlıyor

Yıl sonu kampanyalarıyla otomobil piyasasında hareketlilik artarken, ikinci el piyasasında 0-3 yaş ve 50 bin km altı araçlarda fiyatlar 725 bin TL’den başlıyor.

2025 yılının sonuna gelinirken otomobil piyasasındaki kampanyalar dikkat çekiyor. Cazip indirimler ve ödeme kolaylıkları ile rekabetin kızıştığı bu dönemde, sektör temsilcilerinden de 2026 yılına dair uyarılar geldi. Euro kurunda yaşanan son yükselişin yeni yılda fiyatlara yansıyabileceğini belirten uzmanlar, aralık ayında otomobil satışlarında rekor beklentisinin hakim olduğunu aktardı.

ZİRVEDE O VAR

Türkiye otomobil pazarının 2025 yılındaki 11 aylık karnesi de belli oldu. En çok tercih edilen model, 42 bin 565 adet satış ve yüzde 3,62 pazar payı ile Renault Clio oldu.

Clio’yu, Renault Megane Sedan takip etti. Megane Sedan, 41 bin 979 adet satışla yüzde 3,57’lik bir paya ulaştı. Listenin üçüncü sırasında 37 bin 913 adetle Fiat Egea Sedan yer alırken, dördüncü sırada 30 bin 923 adetle Toyota Corolla ve beşinci sırada 29 bin 955 adetle elektrikli Tesla Model Y kendine yer buldu.

kinci-el-arac.webp

Kiralardaki artış oranı belli oldu: Suriyelilerin dönüşü kira ücretlerini etkiledi mi?Kiralardaki artış oranı belli oldu: Suriyelilerin dönüşü kira ücretlerini etkiledi mi?

İKİNCİ ELDE LİDERLER DEĞİŞMEDİ

Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün haberine göre, sıfır araçtaki marka tercihleri ikinci el piyasasına da yansıdı.

Yılın 11 ayında 1 milyon 17 bin adet Renault ve 813 bin 186 adet Fiat marka araç el değiştirdi. Bu markaları sırasıyla Volkswagen (648 bin), Opel (401 bin) ve Hyundai (358 bin) izledi.

kinci-el-arac-satim.jpg

725 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Sıfır araçlardaki fiyat artışları ve 2026 beklentileri, gözleri ikinci el araçlara çevirdi. Piyasada en çok tutulan modellerin 0-3 yaş aralığında, hasar kayıtsız ve 50 bin kilometrenin altındaki versiyonları için en düşük fiyatlar şöyle şekillendi:

Fiat Egea 1.4 Fire Easy (Manuel - 2022 Model): 725.000 TL

Renault Clio 1.0 TCE Joy (Otomatik - 2022 Model): 895.000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI Style (Otomatik - 2022 Model): 1.015.000 TL

Opel Corsa 1.2 T Edition (Otomatik - 2022 Model): 1.050.000 TL

Renault Megane 1.3 TCE Joy (Otomatik - 2022 Model): 1.200.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream (Otomatik - 2022 Model): 1.230.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI Life (Otomatik - 2022 Model): 1.245.000 TL

Tesla Model Y 218 HP (Otomatik - 2023 Model): 1.925.000 TL

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

