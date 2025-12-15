Beyoğlu'nun ortasında kapkaç yapıp serbest kaldılar! Alüminyum folyo oyunu

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde sokakta yürüyen İrfan Y. (29), arkasından yakalanan 4 şüpheli tarafından kapkaça uğradı. İrfan Y.’nin telefonunu çalan şüpheliler olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahısların, İrfan Y.’ye ait cep telefonunu, sinyal tespitini engellemek için alüminyum folyoya sardıkları ortaya çıktı.