Beyoğlu'nun ortasında kapkaç yapıp serbest kaldılar! Alüminyum folyo oyunu

Yayınlanma:
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde sokakta yürüyen İrfan Y. (29), arkasından yakalanan 4 şüpheli tarafından kapkaça uğradı. İrfan Y.’nin telefonunu çalan şüpheliler olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahısların, İrfan Y.’ye ait cep telefonunu, sinyal tespitini engellemek için alüminyum folyoya sardıkları ortaya çıktı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kuloğlu Mahallesi’nde 6 Nisan Pazar günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen kapkaç olayının görüntüleri ortaya çıktı. Gece saatlerinde yolda yürüyen İrfan Y.’nin arkasından yaklaşan 4 şüpheliden biri, İrfan Y.‘nin elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı.

Daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşan şüpheliler, sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi. Şahısların peşlerinden koşan fakat şüphelileri yakalayamayan İrfan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu.

istanbul-beyoglunda-kapkac-sinyal-te-1063482-315545.jpg

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüphelinin metroya binerek Gaziosmanpaşa ve Tuzla'ya gittiği tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından adreslerinde yakalanırken gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

istanbul-beyoglunda-kapkac-sinyal-te-1063481-315545.jpg

ALÜMİNYUM FOLYO OYUNLARI AÇIĞA ÇIKTI!

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis ekipleri, şüphelilerin çaldığı cep telefonunu alüminyum folyoya sarılı halde buldu.

Polis ekipleri, ifadesine başvurduğu şüphelilerden, olayı gerçekleştirdikten sonra, sinyal tespitinin ardından konumlarının bulunmaması için cep telefonunu alüminyum folyoya sardıklarını öğrendi.

istanbul-beyoglunda-kapkac-sinyal-te-1063485-315545.jpg

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed Emir A. (18), A.T. (17), B.T. (17) ve K.G. (17) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cep telefonunun ise, sahibi İrfan Y.’ye teslim edildiği öğrenildi.

