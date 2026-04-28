Biri anne karnında 4 yeğenini babasız bıraktı: Kardeşine acımadı

Çankırı'da yaşanan kardeş cinayeti, bir aileyi yasa boğarken sarsıcı detayları da beraberinde getirdi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Hasan Hurşit, öz ağabeyi tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı kısa sürede yakalanırken, talihsiz adamın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

TARTIŞMA CİNAYETLE SON BULDU

Olay, akşam saatlerinde Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Sağlık Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan 44 yaşındaki Hasan Hurşit ile 50 yaşındaki ağabeyi Recep Hurşit arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında Recep Hurşit, yanındaki tabanca ile kardeşine ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARDEŞİNE ACIMADI: 4 ÇOCUK YETİM KALDI

Ağır yaralanan Hasan Hurşit, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hurşit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hasan Hurşit'in ölümüyle birlikte acı bir gerçek de ortaya çıktı.

3 çocuk babası olan Hurşit’in eşinin, dördüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Talihsiz memurun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ZANLI ARAZİDE YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Kardeşini vurduktan sonra kayıplara karışan zanlı Recep Hurşit’in yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçan şüpheli, evinin yakınındaki bir arazide saklanırken kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Recep Hurşit, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. (AA-DHA)