Biri anne karnında 4 yeğenini babasız bıraktı: Kardeşine acımadı

Biri anne karnında 4 yeğenini babasız bıraktı: Kardeşine acımadı
Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavga kanlı bitti. 50 yaşındaki Recep Hurşit, tartıştığı kardeşi Hasan Hurşit’i silahla vurarak öldürdü. Geride üç çocuk ve hamile bir eş bırakan talihsiz adamın katil zanlısı ağabeyi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çankırı'da yaşanan kardeş cinayeti, bir aileyi yasa boğarken sarsıcı detayları da beraberinde getirdi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Hasan Hurşit, öz ağabeyi tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı kısa sürede yakalanırken, talihsiz adamın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

TARTIŞMA CİNAYETLE SON BULDU

Olay, akşam saatlerinde Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Sağlık Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan 44 yaşındaki Hasan Hurşit ile 50 yaşındaki ağabeyi Recep Hurşit arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

biri-anne-karninda-4-yegeni-babasiz-birakti-kardesine-acimadi-2.jpg

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında Recep Hurşit, yanındaki tabanca ile kardeşine ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARDEŞİNE ACIMADI: 4 ÇOCUK YETİM KALDI

Ağır yaralanan Hasan Hurşit, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hurşit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hasan Hurşit'in ölümüyle birlikte acı bir gerçek de ortaya çıktı.

biri-anne-karninda-4-yegeni-babasiz-birakti-kardesine-acimadi-3.jpg

3 çocuk babası olan Hurşit’in eşinin, dördüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Talihsiz memurun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ZANLI ARAZİDE YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Kardeşini vurduktan sonra kayıplara karışan zanlı Recep Hurşit’in yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçan şüpheli, evinin yakınındaki bir arazide saklanırken kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Cin Ali'yi 14 yaşındaki kızı öldürdü: İtirafı kan dondurduCin Ali'yi 14 yaşındaki kızı öldürdü: İtirafı kan dondurdu

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Recep Hurşit, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. (AA-DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Türkiye
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi
AKP'den ihraç edilince Mücahit Birinci'ye aydınlanma geldi
AKP'den ihraç edilince Mücahit Birinci'ye aydınlanma geldi