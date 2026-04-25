Cin Ali'yi 14 yaşındaki kızı öldürdü: İtirafı kan dondurdu

Gaziantep’te öğle saatlerinde meydana gelen olayda, sosyal medyada ‘Cin Ali’ lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Ali Bal, 14 yaşındaki kızı E.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından emniyete giderek teslim olan küçük kızın cinayet gerekçesi olarak sunduğu iddialar infial yarattı.

CİN ALİ'Yİ 14 YAŞINDAKİ KIZI ÖLDÜRDÜ

Olay, Gaziantep’in Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki E.B., babası Ali Bal’ı henüz belirlenemeyen bir tartışma sonrası boynundan bıçakladı.

Ağır yaralanan Ali Bal, aldığı darbenin ardından kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Ali Bal’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bal’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İTİRAFI KAN DONDURDU

Cinayetin ardından vakit kaybetmeden polis merkezine giden E.B., suç aletiyle birlikte teslim oldu. Emniyetteki ilk ifadesinde babasını öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki kız çocuğu, cinayeti işleme sebebi olarak babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Sosyal medyada ‘Cin Ali’ ismiyle tanınan Ali Bal’ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, E.B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

CİN ALİ KİMDİR?

14 yaşındaki kızı tarafından öldürülen Ali Bal, daha önce ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak Türkiye gündemine oturmuştu.

Programda, Ali Yanıç cinayetiyle ilgili olarak adı geçen ve hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilen Ali Bal, TikTok'ta "Cin Ali" lakabıyla tanınıyordu. Sert çıkışları ve kendine has jargonuyla dikkat çeken Ali Bal'ın kestiği kısa videolar, pek çok farklı platformda viral haline geldi.

Televizyondaki tartışmalar ve hakkındaki çarpıcı iddialar Ali Bal'ın sosyal medyadaki popülaritesini artırmış, geniş bir kitle tarafından takip edilmesine neden olmuştu.