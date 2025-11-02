Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Yayınlanma:
Eskişehir'de 'Cadılar Bayramı' etkinliğinde bira kasalarıyla haç işareti yapıp sokaklarda gezen 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de 'Cadılar Bayramı' etkinliğine katılmak için bira kasalarıyla yaptıkları haç işaretiyle sokak sokak gezen 3 kişi gözaltına alındı.

CADILAR BAYRAMI'NDA BİRA KASALARIYLA HAÇ İŞARETİ YAPTILAR

30 Ekim Perşembe gecesi Eskişehir’de 3 kişi, ‘Cadılar Bayramı’ etkinliğine katılmak için boş bira kasalarından Hristiyanlara ait haç işareti oluşturarak sokaklarda gezdi.

eskisehirde-bira-kasalariyla-hac-isaret-994967-295176.jpg

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların hızla yayılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.

eskisehirde-bira-kasalariyla-hac-isaret-994969-295176.jpg

Alkollü etkinliğe imam cübbesiyle katıldıAlkollü etkinliğe imam cübbesiyle katıldı

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında şüphelilerin ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, “30.10.2025 günü saat 23.00 sıralarında ilimiz merkezinde 3 kişinin bira kasalarından oluşturulmuş haç işareti ile yaya olarak dolaştıkları tespit edilmesi üzerine, söz konusu 3 kişi ekiplerimizce yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda haklarında ‘Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmışlardır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

