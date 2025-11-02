Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Eskişehir'de 'Cadılar Bayramı' etkinliğine katılmak için bira kasalarıyla yaptıkları haç işaretiyle sokak sokak gezen 3 kişi gözaltına alındı.

CADILAR BAYRAMI'NDA BİRA KASALARIYLA HAÇ İŞARETİ YAPTILAR

30 Ekim Perşembe gecesi Eskişehir’de 3 kişi, ‘Cadılar Bayramı’ etkinliğine katılmak için boş bira kasalarından Hristiyanlara ait haç işareti oluşturarak sokaklarda gezdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların hızla yayılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.

Alkollü etkinliğe imam cübbesiyle katıldı

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında şüphelilerin ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, “30.10.2025 günü saat 23.00 sıralarında ilimiz merkezinde 3 kişinin bira kasalarından oluşturulmuş haç işareti ile yaya olarak dolaştıkları tespit edilmesi üzerine, söz konusu 3 kişi ekiplerimizce yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda haklarında ‘Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmışlardır” ifadelerine yer verildi.