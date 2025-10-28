Alkollü etkinliğe imam cübbesiyle katıldı

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bir şüphelinn Edirne'de düzenlenen alkollü kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katıldığı görüldü.

Elinde alkol şişesiyle poz veren şüpheli hakkında Diyanet-Sen Edirne Şubesi suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kolluğa söz konusu fotoğrafta imam cübbesi giymiş, elinde alkol şişesi bulunan ve dua eder gibi poz veren şüphelinin ifadesi için mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verilmişti.

Şüpheli, mevcutlu olarak Edirne Adliyesine getirildi. Zanlı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.