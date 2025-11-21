Bir zehirlenme faciası da Bolu'da! 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Bir zehirlenme faciası da Bolu'da! 14 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Bolu'da yemekhaneden yemek yiyen 14 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gören 14 öğrenci, dün fakültenin yemekhanesinde yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10, Bolu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'nde ise 4 öğrenci ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yemekhaneden numune alındı. Olayla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığı bildirildi.

Gaziantep'te 56 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!Gaziantep'te 56 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

7 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Esenyurt'ta bir apartmanda haşere ilaçlamasından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi.

Çınar Mahallesi 1463. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yapılan haşere ilaçlamasının ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1'i bebek, 7 kişinin tedavileri tamamlandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan apartman sakinleri, sağlık durumlarının normale dönmesi üzerine taburcu edildi.

Kaynak:DHA - AA

