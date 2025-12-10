Bir yanda darp raporu diğer yanda şantaj iddiası: Maria Avdienko ve Büşra Karakaş arasında o gece neler oldu?

Olay, 18 Kasım Salı günü Levent’teki bir "kitap ofisinde" meydana geldi. İddialara göre, şiddet, gasp, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamalarının havada uçuştuğu gece, yargıya taşındı.

İşte tarafların ifadeleriyle o gece yaşananlar:

INSTAGRAM DAVETİ VE "SAYGINLIK" TELKİNİ

Rus turist Maria Avdienko’nun iddiasına göre olaylar zinciri, Türkiye’de üniversite hocalığı ve veterinerlik yapan Nezir T. ile sosyal medya üzerinden tanışmasıyla başladı. Nezir T., genç kadını Sarıyer’deki otelinden alarak iş insanı A.D.’nin doğum günü partisine götürdü.

Parti atmosferini anlatan Avdienko, gecenin başında A.D.’nin kendisine ilgi gösterdiğini belirtti:

"Akşam müzik vardı, A.D. bana göz kırptı, ben de gülümsedim. O sırada yanında dikkatini çekmeye çalışan Büşra Karakaş vardı; dans edip ona dokunuyordu ama A.D. onu görmezden gelip bana bakıyordu. Nezir T.’ye durumu sorduğumda bana, 'A.D. Türkiye’de saygın bir insan, onun yanında olmak büyük onurdur. Doğum günü sahibi istediği kişiye ilgi gösterebilir' diyerek kişisel bir tebrik yapmamı telkin etti."

FISILTI SONRASI GELEN KABUS: "GÜLÜMSEYEREK ÇALILIKLARA İTTİ"

Gecenin ilerleyen saatlerinde (23.00 sıralarında) A.D., kadeh kaldırmak ve gürültüden uzaklaşmak bahanesiyle Avdienko’yu bahçeye davet etti. İddiaya göre tam bu sırada A.D., Büşra Karakaş’ın kulağına eğilerek bir şeyler fısıldadı ve olaylar çığırından çıktı.

Rus turist, o anları şu sözlerle anlattı:

"Biz bahçeye yürürken Büşra Karakaş bir anda bağırmaya başladı. Yanıma gelip ellerimi tuttu ve saçlarımın arkasından yakalayıp çekmeye başladı. Yardım isteyerek A.D.’ye baktım ama o gülümsedi ve beni çalılık alana doğru itti. Dengemi kaybedip düştüm, başımı sert bir şekilde fayansa çarptım. Kadın saçlarımı çekmeye devam ettiği için hemen kalkamadım, bilincimi kaybeder gibi oldum."

"KURGUYDU HERKES GÜLÜYORDU" VE KAYIP 800 DOLAR İDDİASI

Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan Avdienko, Büşra Karakaş ve A.D.'nin olaydan sonra birlikte ofise girdiklerini, diğer davetlilerin ise kendisine güldüğünü belirterek olayın "önceden planlanmış bir kurgu" olduğunu savundu. Ofise tekrar alınmadığını belirten genç kadın, çantasında bulunan yaklaşık 800 doların ve şalının kaybolduğunu, eşyalarını almak için geri dönemediğini öne sürdü.

Avdienko, olay sonrası tehdit edildiğini de iddia ederek; "Polise gitmemem için 10'dan fazla adam tarafından, bana karşı dava açacakları söylenerek tehdit edildim. Şirket yöneticisi Mustafa C. de şikayetçilerim arasında. 1,5 hafta baş ağrısı ve kusma şikayeti yaşadım, darp raporu alarak savcılığa başvurdum" dedi.

KARAKAŞ'TAN SERT YANIT: AKILLI GÖZLÜKLE GİZLİ ÇEKİM YAPTI

Milli sporcu ve model Büşra Karakaş ise Maria Avdienko’nun iddialarını "tamamen asılsız ve kurgu" olarak nitelendirerek zehir zemberek bir açıklama yaptı. Avdienko’nun partiye davetsiz geldiğini ve kendini zorla davet ettirdiğini belirten Karakaş, olayın perde arkasında "casusluk" ve "şantaj" olduğunu öne sürdü.

Karakaş açıklamasında şu çarpıcı detaylara yer verdi:

"Maria A., davetlilerin bilgisi ve izni olmaksızın ortamda kayıt yapan bir akıllı gözlükle gizli çekim yaparken fark edilmiştir. Tuhaf ve provokatif davranışlar sergilemiş, gizli kayıt aldığı anlaşılınca kendisinden etkinliği terk etmesi istenmiştir. Bu talep karşısında agresifleşmiş, ayrılmamak için direnmiş ve gitmek için para talep etmiştir. Şahıs, herhangi bir darp olmaksızın ortamdan uzaklaştırılmıştır."

"KARAKOLDA SUSTU 8 GÜN SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU"

Büşra Karakaş, olay gecesi polislerin geldiğini ancak Maria Avdienko’nun o gece kimseden şikayetçi olmadığını vurguladı. Karakaş savunmasında, "Karakol ve savcılık kayıtlarında o geceye dair herhangi bir darp izi veya görüntüsü yoktur. İddia sahibi olaydan tam 8 gün sonra şikayetçi olmuş, ancak alınan raporda somut bir yaralanma bulunamamıştır. Bu süreç, izinsiz görüntülerin kullanılmasıyla yapılan bir şantaj ve itibarsızlaştırma girişimidir" ifadelerini kullandı.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Şu anda her iki taraf da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde birbirlerinden şikayetçi durumda. Maria Avdienko; A.D., Büşra Karakaş ve Mustafa C. hakkında "kasten yaralama, tehdit ve gasp" suçlamalarıyla soruşturma yürütülmesini isterken; Büşra Karakaş cephesi ise "özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve iftira" suçlamalarıyla karşı dava sürecini takip ediyor. Gerçeğin, savcılık soruşturması ve incelenecek kamera kayıtları sonucunda ortaya çıkması bekleniyor.