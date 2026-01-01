İmamoğlu duyurdu: İBB kreşleri "Yuvamız Türkiye" olacak

İmamoğlu duyurdu: İBB kreşleri "Yuvamız Türkiye" olacak
Yayınlanma:
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde "sıfır" olan kreş sayısını 6 yılda 127’ye çıkardıklarını ve yakında 150 olacağını duyurdu. Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yapan İmamoğlu, "Hiçbir anne 'imkanım yok' demeyecek. İstanbul’daki bu adalet modelini tüm ülkeye yayacağız" diyerek Türkiye sözü verdi.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunmasına rağmen Türkiye'nin geleceği için projeler üretmeye devam eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Yaratılan yoksulluk düzenine karşı İBB’nin "sosyal belediyecilik" kalesi haline gelen kreş çalışmalarına değinen İmamoğlu, sayının çok yakında 150’ye ulaşacağını müjdeledi.

"SIFIR İLE DEVRALDIK 150'YE KOŞUYORUZ"

Açıklamasında dünya devlerinin kalkınma planlarına atıfta bulunarak İstanbul'daki büyük dönüşümü rakamlarla gözler önüne seren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ülkesi Çin, 'yeşil, verimli, teknolojik' odaklı kalkınma planlarında, erken çocukluk eğitimini, yani kreşleri özel vurgu ile halkına vadediyor. 2019’da İstanbul’da göreve başladığımızda kreş sayısı '0'dı, 2025’te faal 'Yuvamız İstanbul' kreş sayısı '127', inşaatı devam eden kreşler ile çok yakında '150' olacak."

CHP'liler 2026'yı tutuklu başkanlarıyla karşıladı: İmamoğlu dahil CHP'li başkanlar yeni yıla Silivri'de girdi!CHP'liler 2026'yı tutuklu başkanlarıyla karşıladı: İmamoğlu dahil CHP'li başkanlar yeni yıla Silivri'de girdi!

"HİÇBİR ANNE-BABA 'İMKANIMIZ YOK' DEMEYECEK"

İmamoğlu, İBB bünyesindeki kreşlerin sadece bir bina değil, bir adalet projesi olduğunu vurgulayarak, bu vizyonu tüm Türkiye'ye yayacaklarını belirtti. Çocukların doğduğu andan itibaren devleti yanlarında hissedeceklerinin altını çizen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, evlatlarımızı, ailelerimizi, ülkemizin geleceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin her evladı hayata eşit başlayacak. Hiçbir anne-baba bizim imkanımız yok demeyecek. Her çocuk doğduğu anda adaleti, eşitliği hissedecek."

"YUVAMIZ İSTANBUL" ARTIK "YUVAMIZ TÜRKİYE" OLACAK

Mesajında Türkiye'nin dört bir yanını kucaklayan bir eğitim seferberliği başlattıklarını ilan eden İmamoğlu, sözlerini direniş çağrısıyla noktaladı:

"Kars’tan Edirne’ye, Hakkari’den Muğla’ya, Hatay’dan Sinop’a; Türkiye’nin dört bir yanında çocuklarımız dünya ile yarışacak eğitimi alacak. İBB’deki Yuvamız İstanbul kreşleri, Türkiye’de Yuvamız Türkiye kreşleri olacak. Milletin iktidarında her soruna çözüm geliyor. Kurtuluş yok tek başına, haydi herkes görev başına!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

