Bir parti daha Meclis açılışına katılmayacak

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış törenine katılmayacaklarını duyurdu.

Aslan, sosyal medya hesabından yeni yasama dönemi açılışına ilişkin açıklamada bulundu. Meclis açılış törenine katılmayacaklarını açıklayan Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı 1 Ekim’de açılacak. Saray rejiminin kendi çıkardığı yasaları bile hiçe saydığı, her türlü kuralsızlığın, baskı ve şiddet politikalarının hız kesmeden devam ettiği bir dönemden geçmekteyiz. İşçi ve emekçilerin yaşamının giderek ağırlaştığı koşullarda, Partimiz geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Meclis’te işçilerin, emekçilerin sesi olmaya, Meclis’i bir mücadele kürsüsü olarak kullanmaya devam edecektir.

Geçen yasama yılının açılışında olduğu gibi partimiz, bu yıl da Meclis’in 4. Yasama Yılı açılış törenine Saray rejimini protesto etmek için katılmayacaktır. Yeni yasama yılında, sermayenin ve emperyalizmin çıkarlarını temsil eden Saray rejimine karşı ekmek, barış, özgürlük için örgütlü, birleşik mücadeleyi yükseltme çağrımızı yineliyoruz."