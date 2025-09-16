Borsa operasyonu: 'Recep Tayyip Erdoğan' kitabının yazarı da gözaltında

İstanbul salı gününe 'borsada spekülasyon' operasyonuyla uyandı. Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan operasyonda Investco Holding’in yöneticileri gözaltına alındı.

“Sermaye piyasası kanununa muhalefet suçundan elde ettikleri geliri borsa ve çeşitli yatırım araçlarıyla para akladığı” suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden Ömer Özbay dikkat çekti.

Ömer Özbay

ERDOĞAN'IN BİYOGRAFİSİNİ YAZMIŞTI

T24'te yer alan habere göre, AKP içinde tanınan isimlerden olan Ömer Özbay, Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemde 'Bir Liderin Doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan' isimli bir kitap kaleme almıştı.

2010'da Özbay'ın Hüseyin Besli ile kaleme aldığı biyografi, Meydan Yayınevi tarafından basılmıştı.

Kitapta, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yaşamı, gençlik yıllarından başlayarak Başbakanlık koltuğuna oturduğu güne kadar geçen süreç aktarılıyordu.

Operasyonda gözaltına alınan 14 kişi ise şöyle:

Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel, Adem Ceylan

Son dakika | Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 14 gözaltı