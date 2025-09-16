Son dakika | Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 14 gözaltı

Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma neticesinde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

"BORSANIN EN KARANLIK İSMİ"

Operasyona ilişkin Gazeteci İsmail Saymaz dikkat çeken bir isme işaret etti. Saymaz sosyal medya hesabı X'ten Nihat Özçelik ismine dikkati çekti.

Şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün borsada manipülasyon iddiasıyla 14 kişiyi gözaltına aldı.

'Borsanın en karanlık ismi' diye nitelenen Nihat Özçelik şüpheliler arasında. Özçelik, üç ay öncesine kadar rüşvet ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüsten tutukluydu"