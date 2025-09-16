Bir kıvılcım yetti: Bağ evi küle döndü

Bir kıvılcım yetti: Bağ evi küle döndü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bağ evinde tadilat sırasında yapılan kaynaktan yayılan kıvılcımların neden olduğu yangın, itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken bağ evi küle döndü.

Yangın saat 16.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’ndeki Mustafa Torun'a ait bağ evinde çıktı. Bağ evinde tadilat amacıyla kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcım çatıdaki izolasyon malzemesine sıçradı.

Kısa sürede büyüyen alevler bağ evini sardı. İhbar üzerine adresi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Bağ evi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

