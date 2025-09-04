Bir ilde daha okul servis ücretleri belli oldu: İşte yeni fiyatlar

Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB), Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası’nın talebi üzerine hazırlanan yeni tarife cetveline onay verdi.

MESAFEYE GÖRE ÜCRETLER BELİRLENDİ

Alınan kararla birlikte, öğrenci servis taşımacılığında uygulanacak aylık ücretler mesafeye göre şu şekilde düzenlendi:

0–3 kilometre: 2 bin TL, 3–5 kilometre: 2 bin 500 TL, 5–10 kilometre: 3 bin TL, 10–15 kilometre: 3 bin 250 TL, 15 kilometre üzeri: 3 bin 500 TL

Öte yandan servislerde hostes bulunuyorsa öğrenci başına ek ücret istenecek. Okul süresinin 9 ay olması nedeniyle servis ücretleri de 9 aydan hesaplanacak.

AESOB’un 1 Eylül 2025 tarihli kararına göre, yeni tarifenin belirlenmesinde artan maliyetler etkili oldu.

KARARDAKİ GEREKÇELER SIRALANDI

Akaryakıt fiyatları: Motorin litre fiyatı Mart 2024’te 42,02 TL iken, Ağustos 2025 itibarıyla 54,87 TL’ye yükseldi.

Enerji maliyetleri: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, sanayi abone grubunda yıl içerisinde elektrik fiyatları yüzde 12,4; doğalgaz fiyatları ise yüzde 24,5 oranında arttı.



TÜFE artışları: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 Haziran ayı TÜFE’si bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05; iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 43,23 arttı. Kira artışları: 1 Ağustos 2025 itibarıyla yüzde 43,13’lük tavan zam uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, konut kiralarındaki artışların TÜFE oranına bağlı olarak belirlendiği kaydedildi. Kararda ayrıca, araç bakım giderleri, lastik ve yedek parça maliyetleri, sigorta, vergi, inşaat ve gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının da servis ücretlerine doğrudan yansıdığı belirti.

AESOB RESMİ KARARI DUYURDU

AESOB tarafından yayımlanan resmi kararda şu ifadelere yer verildi: “Akaryakıt, enerji, kira, araç bakım ve diğer temel girdilerdeki artışlar dikkate alınarak yapılan inceleme ve müzakereler sonucunda, Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası’nın sunduğu tarife talebi yönetim kurulumuzca oy birliğiyle aynen kabul edilmiştir.”