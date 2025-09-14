Bir ilçede bugün denize girmek yasaklandı!
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize giriş bugün yasaklandı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesindeki tüm plajlarda bugün denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
3 gün boyunca denize girmek yasak!
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı kaydedildi.
Kaynak:AA
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...