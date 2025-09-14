Bir ilçede bugün denize girmek yasaklandı!

Bir ilçede bugün denize girmek yasaklandı!
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize giriş bugün yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesindeki tüm plajlarda bugün denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı kaydedildi.

Kaynak:AA

