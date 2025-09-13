3 gün boyunca denize girmek yasak!

Kırklareli’nde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Vize ve Demirköy ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm plajlarda hava ve deniz koşullarının olumsuzluğu nedeniyle bugünden itibaren 3 gün boyunca denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istenirken, jandarma ekiplerinin sahillerde denetimlerde bulunacağı ifade edildi.

Demirköy Kaymakamlığı da ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksekliği sebebiyle bugünden itibaren 2 gün boyunca denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Vatandaşların güvenliği için alınan kararın, olumsuz hava koşulları normale dönene kadar geçerli olacağı bildirildi.

