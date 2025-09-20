Bir garip hırsızlık vakası: Tutuklanınca 'Mahalleden Tanıyorum, Niye Şikayetçi Oldu Anlamadım’ dedi
Aydın’ın İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün saat 21.45 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Efe Can Kızıltepe, 09 S 3534 plakalı otomobilinin aküsünün bitmesi üzerine aynı mahallede park halinde bulunan 09 UF 543 plakalı aracın kaputunu açarak aküsünü çaldı.
POLİSLER MAHALLEYE GELİNCE AKÜYÜ İADE ETTİ
Kızıltepe, aracını çalıştırıp evine giderken, mağdur R.A. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine mahalleye polis ekibi sevk edildi. Polislerin mahalleye geldiğini gören Kızıltepe, çaldığı aküyü bir arkadaşına vererek sahibine geri göndermeye çalıştı.
Arkadaşı, aküyü polislerin yanında araç sahibine teslim etti. Ancak R.A., şikayetinden vazgeçmedi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kızıltepe, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kızıltepe ifadesinde, “Aküyü yolda kaldığım için aldım. Aküyü aldığım arabanın sahibini mahalleden tanıyorum. Neden şikayetçi olmuş anlamadım” dedi.
15 AYRI SUÇ KAYDININ BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan adliye çıkışında kelepçe takılmasına sinirlenen şüpheli, üzerindeki kıyafeti yırttı. Kızıltepe’nin uyuşturucu ve hırsızlık başta olmak üzere 15 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)