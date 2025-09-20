Bir garip hırsızlık vakası: Tutuklanınca 'Mahalleden Tanıyorum, Niye Şikayetçi Oldu Anlamadım’ dedi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen ilginç olayda Efe Can Kızıltepe (28), iddiaya göre otomobilinin aküsünün bitmesi üzerine bir aracın kaputunu açıp, aküyü çaldı. Araç sahibinin şikayetçi olması üzerine tutuklanan Kızıltepe, savunmasında “Aküyü yolda kaldığım için aldım. Aküyü aldığım arabanın sahibini mahalleden tanıyorum. Neden şikayetçi olmuş anlamadım” diye konuştu.