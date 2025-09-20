Bir garip hırsızlık vakası: Tutuklanınca 'Mahalleden Tanıyorum, Niye Şikayetçi Oldu Anlamadım’ dedi

Bir garip hırsızlık vakası: Tutuklanınca 'Mahalleden Tanıyorum, Niye Şikayetçi Oldu Anlamadım’ dedi
Yayınlanma:
Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen ilginç olayda Efe Can Kızıltepe (28), iddiaya göre otomobilinin aküsünün bitmesi üzerine bir aracın kaputunu açıp, aküyü çaldı. Araç sahibinin şikayetçi olması üzerine tutuklanan Kızıltepe, savunmasında “Aküyü yolda kaldığım için aldım. Aküyü aldığım arabanın sahibini mahalleden tanıyorum. Neden şikayetçi olmuş anlamadım” diye konuştu.

Aydın’ın İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün saat 21.45 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Efe Can Kızıltepe, 09 S 3534 plakalı otomobilinin aküsünün bitmesi üzerine aynı mahallede park halinde bulunan 09 UF 543 plakalı aracın kaputunu açarak aküsünü çaldı.

Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olunKırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun

POLİSLER MAHALLEYE GELİNCE AKÜYÜ İADE ETTİ

Kızıltepe, aracını çalıştırıp evine giderken, mağdur R.A. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine mahalleye polis ekibi sevk edildi. Polislerin mahalleye geldiğini gören Kızıltepe, çaldığı aküyü bir arkadaşına vererek sahibine geri göndermeye çalıştı.

Arkadaşı, aküyü polislerin yanında araç sahibine teslim etti. Ancak R.A., şikayetinden vazgeçmedi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kızıltepe, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızıltepe ifadesinde, “Aküyü yolda kaldığım için aldım. Aküyü aldığım arabanın sahibini mahalleden tanıyorum. Neden şikayetçi olmuş anlamadım” dedi.

15 AYRI SUÇ KAYDININ BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan adliye çıkışında kelepçe takılmasına sinirlenen şüpheli, üzerindeki kıyafeti yırttı. Kızıltepe’nin uyuşturucu ve hırsızlık başta olmak üzere 15 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
Türkiye
Gençler kararını verdi! İktidara yakın anket şirketi açıkladı: İşte en beğenilen lider
Gençler kararını verdi! İktidara yakın anket şirketi açıkladı: İşte en beğenilen lider
Ambulans uçak 82 yaşındaki hasta için havalandı
Ambulans uçak 82 yaşındaki hasta için havalandı
Serinlemek için girdiği derede boğuldu
Serinlemek için girdiği derede boğuldu