Bir devir sona erdi! Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı

İstanbul Bahçeşehir’de 2007 yılında açılan ve Türkiye’nin ilk lüks ve butik konsept alışveriş merkezi olarak bilinen Prestige Mall, faaliyetlerine son verdi.

AVM yönetimi, Haziran 2025’te aldığı kapatma kararını uygulamaya koydu. Son yıllarda doluluk oranı yüzde 50’nin altına düşen AVM’de çalışanlar, gelir-gider dengesinin bozulduğunu ve maaşların uzun süredir aksadığını dile getirmişti.

EL DEĞİŞTİREN YATIRIM

Prestige Mall, açıldıktan kısa süre sonra, 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. 2013 yılında ise AVM, Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralındı.

LÜKS KONSEPTİN SONU

Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen AVM, açıldığı dönemde Türkiye’nin “ilk butik ve lüks alışveriş merkezi” olarak öne çıkmış, fakat geçen yıllarda hem ekonomik zorluklar hem de yönetim sorunları nedeniyle müşteri çekmekte zorlanmıştı.