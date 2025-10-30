Bina sakinleri itfaiyeye saldırdı! Esenler’de korkutan bina yangını: 15 yaralı

Bina sakinleri itfaiyeye saldırdı! Esenler’de korkutan bina yangını: 15 yaralı
Yayınlanma:
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Binanın bodrum katındaki merdiven boşluğunda başlayan yangın kısa sürede söndürüldü. Bazı bina sakinlerinin itfaiyenin müdahale süresine tepki göstermesinin ardından arbede yaşandı. Polis dahil oldu.

Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nine Hatun Mahallesi 153. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

MAHSUR KALANLAR OLDU

Merdiven boşluğunda oluşan duman nedeniyle bina sakinleri içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

Beyoğlu'nda yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldıBeyoğlu'nda yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen 15 bina sakini, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Rize’de 4 katlı apartmanda yangınRize’de 4 katlı apartmanda yangın

BİNA SAKİNLERİ ARBEDE ÇIKARDI

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale ettiğini iddia eden bina sakinleri arbedeye neden oldu.

Polis ekipleri, olaya müdahale ederek sokakta güvenlik önlemi aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Türkiye
Komşuların tartışması cinayetle sonlandı
Komşuların tartışması cinayetle sonlandı
KYK yurdunda genç kadın yaşamına son verdi: Bugün olmasa bir gün olacaktı
KYK yurdunda genç kadın yaşamına son verdi: Bugün olmasa bir gün olacaktı