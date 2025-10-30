Bina sakinleri itfaiyeye saldırdı! Esenler’de korkutan bina yangını: 15 yaralı

Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nine Hatun Mahallesi 153. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

MAHSUR KALANLAR OLDU

Merdiven boşluğunda oluşan duman nedeniyle bina sakinleri içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

Beyoğlu'nda yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen 15 bina sakini, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Rize’de 4 katlı apartmanda yangın

BİNA SAKİNLERİ ARBEDE ÇIKARDI

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale ettiğini iddia eden bina sakinleri arbedeye neden oldu.

Polis ekipleri, olaya müdahale ederek sokakta güvenlik önlemi aldı.