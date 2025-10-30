Rize’de 4 katlı apartmanda yangın

Yayınlanma:
Rize’de 4 katlı apartmanda yangın çıktı. 4 dairenin zarar gördüğü yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Rize’nin Bağdatlı Mahallesi Narlı Sokak’ta öğleden sonra meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Din Görevlileri Sitesi A Blok'ta elektrik kontağından yangın çıktı.

rizede-4-katli-apartmanda-yangin-991369-294141.jpg

DAİRE SAHİPLERİ EVCİL HAYVANLARIYLA BİRLİKTE EVLERİNİ TAHLİYE ETTİ

Binanın doğu cephesinde çıkan yangında daire sahipleri evcil hayvanlarıyla birlikte evlerini tahliye etti.

Kısa sürede tüm apartman boşaltılırken, ihbar üzerine olay yerine polis, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketi görevlileri ile sağlık ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

rizede-4-katli-apartmanda-yangin-991373-294141.jpg

İtfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Türkiye
Abi-kardeş bir olup arkadaşlarını 6 milyon lira dolandırdı
Abi-kardeş bir olup arkadaşlarını 6 milyon lira dolandırdı
Meğer sorun Erbaş'ta değilmiş: Diyanet yine özgürlükleri hedef aldı
Meğer sorun Erbaş'ta değilmiş: Diyanet yine özgürlükleri hedef aldı
Parkta oturan liseli gençlere saldırı: 3 öğrencisi bıçaklandı
Parkta oturan liseli gençlere saldırı: 3 öğrencisi bıçaklandı