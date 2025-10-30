Rize’de 4 katlı apartmanda yangın

Rize’nin Bağdatlı Mahallesi Narlı Sokak’ta öğleden sonra meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Din Görevlileri Sitesi A Blok'ta elektrik kontağından yangın çıktı.

DAİRE SAHİPLERİ EVCİL HAYVANLARIYLA BİRLİKTE EVLERİNİ TAHLİYE ETTİ

Binanın doğu cephesinde çıkan yangında daire sahipleri evcil hayvanlarıyla birlikte evlerini tahliye etti.

Kısa sürede tüm apartman boşaltılırken, ihbar üzerine olay yerine polis, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketi görevlileri ile sağlık ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.