Bilim insanları açıkladı: Düzenli müzik dinlemenin şaşırtıcı faydası

Bilim dünyasından gelen yeni bir araştırma, müzik dinlemenin insan sağlığı üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Monash Üniversitesi tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma, düzenli müzik etkinliklerinin yaşlı bireylerde demans ve bilişsel gerileme riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Yaklaşık 10 bin 800’den fazla yaşlı katılımcının verilerinin incelendiği araştırmanın sonuçları çarpıcıydı. Çalışmada, sürekli müzik dinlemeyi yaşam tarzı haline getiren kişilerin demansa yakalanma riskinin, dinlemeyenlere göre yüzde 39 daha düşük olduğu belirlendi. Enstrüman çalanlarda ise bu oranın yüzde 35’e ulaştığı tespit edildi.

Araştırmada, sadece demans riski değil, bilişsel bozulma oranları da incelendi. Müzik dinlemeyi alışkanlık haline getiren kişilerde bilişsel bozulma oranının yüzde 17 daha düşük olduğu görüldü. Hem dinleme hem de çalma etkinliklerini düzenli olarak sürdürenlerde ise demans riskinde yüzde 33, bilişsel bozulma riskinde ise yüzde 22 oranında azalma tespit edildi.

Cezaevinde dehşet olay: Babasının dövüp duvara fırlattığı kızın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

"YAŞLI BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR STRATEJİ"

Araştırmayı yürüten yüksek lisans öğrencisi Emma Jaffa, elde edilen bulguların, "müzik etkinliklerinin yaşlı bireylerde bilişsel sağlığı korumak için erişilebilir bir strateji olabileceğini" gösterdiğini belirtti. Ancak Jaffa, kesin neden-sonuç ilişkisini kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna da dikkat çekti.

Çalışmanın kıdemli yazarı Profesör Joanne Ryan, demansa karşı kesin bir tedavi bulunmaması nedeniyle, hastalığın başlamasını önleyecek veya geciktirecek yöntemleri belirlemenin büyük önem taşıdığını söyledi. Ryan, beyin yaşlanmasının yalnızca yaş ve genetiğe bağlı olmadığını, çevresel ve yaşam tarzı faktörleriyle de şekillendiğini belirterek, müzik dinlemek veya çalmak gibi etkinliklerin bilişsel sağlığı destekleyebileceğini gösterdiğini ifade etti.