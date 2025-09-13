Bilgi Üniversitesi kayyumu 'tanıdık' çıktı: İki kez AKP adayı olmuş

Bilgi Üniversitesi kayyumu 'tanıdık' çıktı: İki kez AKP adayı olmuş
Yayınlanma:
Can Holding'e yönelik soruşturmaların ardından TMSF’nin el koyduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne atanan kayyumun, geçmişte AKP’den iki kez milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı.

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmanın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum attandı.

Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek kayyum olarak görevlendirildi. Üniversitenin mevcut mütevelli heyetinin görevine ise son verildi.

Öğrenciler ne yapacak? YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklamasıÖğrenciler ne yapacak? YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması

Açıklamada, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

İKİ KEZ AKP ADAYI OLDU

Kayyum olarak atanan isimlerden biri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy oldu. Mali İktisat Profesörü olan Ulusoy, 2007 ve 2015 yılındaki genel seçimlerde AKP'den milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

Ulusoy ayrıca 2015 yılında iktidara yakınlığıyla bilinen yayın organlarından Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başlamıştı. Ulusoy, YÖK'te göreve gelmesinin ardından 2021'de gazetedeki yazılarını sonlandırdığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Türkiye
Türkiye'den 3 uluslararası anlaşma: Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'den 3 uluslararası anlaşma: Resmi Gazete'de yayımlandı
Göz gözü görmüyor! Gökova'daki taş ocağı cenneti toza dumana boğdu!
Göz gözü görmüyor! Gökova'daki taş ocağı cenneti toza dumana boğdu!
Geçmişinde "İhaleye fesat karıştırma" suç kaydı var! Van kayyumunun 17 milyon liralık ihale verdiği isim bakın kim çıktı?
Geçmişinde "İhaleye fesat karıştırma" suç kaydı var! Van kayyumunun 17 milyon liralık ihale verdiği isim bakın kim çıktı?