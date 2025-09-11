Öğrenciler ne yapacak? YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması

YÖK, TMSF tarafından el konulan Can Holding'e ait İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Can Holding hakkında başlatılan adli soruşturma sürecinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"EĞİTİM FAALİYETLERİ AKSAMA OLMADAN SÜRECEK"

Can Holding’e yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak, holdingin iştirakleriyle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de sürece dahil edildiğini belirten Erol Özvar, öğrenciler ve çalışanlar açısından herhangi bir sorun yaşanmayacağının altını çizdi.

YÖK Başkanı Özvar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Can Holding hakkında yürütülen adli süreç kapsamında, holding bünyesindeki şirketlerin yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi de dahil edilmiştir. Ancak, üniversitede görev yapan akademik kadro, idari personel ve öğrenciler açısından endişeye neden olacak bir durum bulunmamaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetleri herhangi bir aksama olmadan devam edecektir. Gelişmeleri yakından izliyor ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeye devam ediyoruz."

