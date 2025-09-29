Bige Önal Altın Koza'ya damga vurdu: Buradayız, susmuyoruz ve iyiyiz!

Buradayım İyiyim filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan Bige Önal, 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin en çok konuşulan ismi oldu.

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Önal, yaptığı konuşmayla sadece salondan değil, sosyal medyadan da büyük alkış topladı.

"KADINI YALNIZCA DOĞURURKEN KUTSAYAN BU DÜZEN ONU YAŞARKEN UNUTUYOR"

Sanatçı, konuşmasında toplumdaki mevcut düzeni eleştirerek kadınların mücadelesine dikkat çekti:

"Kadını yalnızca doğururken kutsayan bu düzen onu yaşarken unutuyor. Ben bu ödülü bu düzende hayatını yitiren tüm kadınlar ve sessizliğe mahkum edilmeyi reddeden kadınlar için almak istiyorum. Buradayız, susmuyoruz ve iyiyiz."

KONUŞMASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bige Önal'ın bu sözleri, ödül töreni sonrası hızla sosyal medyaya yayıldı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak gündem oldu.