Mehmet Aslantuğ: Ödülümü Zeydan Başkan adına alıyorum!

Uluslararası Adana Altın Koza Onur Ödülleri Töreni, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Türk sinemasının usta isimleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay’a ödülleri takdim edildi.

Ali İhsan Varol'un sunuculuğunu yaptığı gecede, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a selam gönderildi.

Mehmet Aslantuğ, doğum gününe denk gelen gecede ödülünü Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer’den aldı. "Olağanüstü günlerden geçiyoruz" diyen Mehmet Aslantuğ şöyle konuştu:

"40 yıla yakın sanat hayatımızda birçok şeye tanıklık ettik. Benim bugün doğum günüm. Geçen yıl da Adana’da kutlamıştık. Hayat bana işte, aşkta, dostlukta cömert davrandı. Bunun için minnettarım. Ödülümü haklarında yürütülen soruşturmayı görevlerinin başında da yapabilecekken, çifte standart sayılabilecek yöntemlerle özgürlükleri elinden alınmış, kendini bu ülkeye vakfetmiş, bu ülkeye hizmet etmek isteyen başta Zeydan Başkan olmak üzere çok sayıda isim adına alıyorum.

Keşke doğum günümde bu ödülü Zeydan Karalar’dan alsaydım. Onun o nüktedan, kıymetli, özverili, yaşama sevincini katlayan tavrıyla, üslubuyla bir arada olsaydık ama olsun yine bir arada olacağımız günler gelecek. Onur Ödülü’nü ona ve hepsine atfediyorum."