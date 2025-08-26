Beyoğlu'nun göbeğinde dövülerek gasbedildi!

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kaldırımda bekleyen İsa A, 14 Ağustos Perşembe gecesi Kamer Hatun Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Taksim'in Pera bölgesi çok yakın mesafede yaşanan olayda İsa A’yı dakikalarca darbettikten sonra kol saatini ve cebindeki parayı alarak kaçtı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaşan şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri B Bölge Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından fark edildi. Polisi gören şüpheli bir süre kaçsa da, kısa süren takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin M.E.A. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “gasp” suçundan tutuklandı. Gasp edilen kol saati ve nakit para ise sahibine iade edildi.