Beyoğlu'nun göbeğinde dövülerek gasbedildi!

Beyoğlu'nun göbeğinde dövülerek gasbedildi!
Yayınlanma:
İstanbul Beyoğlu’nun en merkezi noktalarında birinde kaldırımda bekleyen İsa A., bir kişinin saldırısına uğrayarak darbedildi ve gasp edildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kaldırımda bekleyen İsa A, 14 Ağustos Perşembe gecesi Kamer Hatun Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

istanbul-beyoglunda-once-yerde-darbet-881686-261908.jpg

Taksim'in Pera bölgesi çok yakın mesafede yaşanan olayda İsa A’yı dakikalarca darbettikten sonra kol saatini ve cebindeki parayı alarak kaçtı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

istanbul-beyoglunda-once-yerde-darbet-881689-261908.jpg

Saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaşan şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri B Bölge Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından fark edildi. Polisi gören şüpheli bir süre kaçsa da, kısa süren takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

istanbul-beyoglunda-once-yerde-darbet-881691-261908.jpg

Şüphelinin M.E.A. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “gasp” suçundan tutuklandı. Gasp edilen kol saati ve nakit para ise sahibine iade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti