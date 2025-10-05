Beyoğlu'nun 'bastonlu dede' lakaplı 74 yaşındaki torbacısı yakayı ele verdi

Beyoğlu'na zehir salan 74 yaşındaki torbacı yakalandı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese giderek çalışmalarına başladı.

3 KİŞİYE EVİNDE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI

Ekipler sırasında ev ve çevresini bir süre izlemeye alındı. Eve giren 3 kişiye, bir süre sonra dışarı çıktıkları sırada güven timleri tarafından üst araması yapıldı. Yapılan aramada şüphelilerden birinin üstünde bir miktar uyuşturucu madde geçirildi. Bunun üzerine eve operasyon yapan güven timleri, 'Bastonlu dede' lakaplı 74 yaşındaki H.B.’yi yakaladı.

TERMOSTA UYUŞTURUCU SATMIŞ

Ekiplerin evde yaptığı aramalarda, bastonlu dedenin termosun içerisinde 41 adet satışa hazır halde uyuşturucu, 81 adet satışa hazır halde tütün uyuşturucu, 10 adet satışa hazır halde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu olmak üzere toplamda 318 gram uyuşturucu maddesini ele geçirdi. Bununla beraber evde yapılan aramalarda 96 bin 900 lira nakit para da ele geçirildi.

'BASTONLU DEDE' TUTUKLANDI

Gözaltına alınan H.B. ve evinden çıkan 2 şüpheli, emniyete götürüldü. İfadeleri alınan ve haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden H.B. adliyeye sevk edildi. Bastonla yürüdüğü görülen H.B., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. H.B.‘nin evinden çıkan diğer 3 şüpheli ise 'Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.