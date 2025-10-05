19 yaşındaki sahte komiser yakalandı!

19 yaşındaki sahte komiser yakalandı!
Yayınlanma:
Edirne Uzunköprü'de sahte polis kimliği taşıyan 19 yaşındaki kurye S.U. polis denetiminde yakalandı. "Komiser yardımcısı" rütbesiyle düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. S.U. gözaltına alındı, hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde denetim yapan polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri 19 yaşındaki S.U’yu durdurdu. Kontrolde, şüphelinin cüzdanında kendi adına düzenlenmiş ve "komiser yardımcısı" rütbesi taşıyan sahte bir polis kimliği bulundu.

Sahte plakalı çakarlı aracıyla emniyet şeridinde yakalandı: Ehliyetine el konuldu!Sahte plakalı çakarlı aracıyla emniyet şeridinde yakalandı: Ehliyetine el konuldu!

S.U. gözaltına alınırken, hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelinin daha önce "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" gibi suçlardan kaydı olduğu da tespit edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti