19 yaşındaki sahte komiser yakalandı!

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde denetim yapan polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri 19 yaşındaki S.U’yu durdurdu. Kontrolde, şüphelinin cüzdanında kendi adına düzenlenmiş ve "komiser yardımcısı" rütbesi taşıyan sahte bir polis kimliği bulundu.

S.U. gözaltına alınırken, hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelinin daha önce "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" gibi suçlardan kaydı olduğu da tespit edildi.