Beyoğlu’nda taksi alev alev yandı: Yolcular son anda kurtuldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde seyir halindeki bir takside yangın çıktı. Refik Saydam Caddesi'nde, Duran K. kullandığı 34 TFD 13 plakalı taksinin içinde üç yolcu ile seyrederken, aracın henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldığı belirtildi.

YOLCULAR SON ANDA İNEBİLDİ

Alevleri fark eden şoför Duran K., aracı derhal yol kenarına çekerek üç yolcuyu da güvenli bir şekilde indirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan taksiye müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Yangın nedeniyle Refik Saydam Caddesi'nde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yanan taksinin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.