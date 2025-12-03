Beyoğlu’nda taksi alev alev yandı: Yolcular son anda kurtuldu

Beyoğlu’nda taksi alev alev yandı: Yolcular son anda kurtuldu
Yayınlanma:
Beyoğlu'nda seyir halindeki bir taksi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şoför aracı kenara çekerek yolcuları indirdi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde seyir halindeki bir takside yangın çıktı. Refik Saydam Caddesi'nde, Duran K. kullandığı 34 TFD 13 plakalı taksinin içinde üç yolcu ile seyrederken, aracın henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldığı belirtildi.

Yaya geçidinde duran taksiye otomobil çarptı! Anne ve bebeği yaralandıYaya geçidinde duran taksiye otomobil çarptı! Anne ve bebeği yaralandı

beyoglu-taksi-yandi.jpg

YOLCULAR SON ANDA İNEBİLDİ

Alevleri fark eden şoför Duran K., aracı derhal yol kenarına çekerek üç yolcuyu da güvenli bir şekilde indirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan taksiye müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Önce bariyere sonra taksiye çarptı: Direksiyonda baygınlık geçirdi!Önce bariyere sonra taksiye çarptı: Direksiyonda baygınlık geçirdi!

beyoglu-taksi-yangin.jpg

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Yangın nedeniyle Refik Saydam Caddesi'nde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yanan taksinin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Türkiye
Eğitim-İş’ten AKP’ye atama tepkisi: Zincir marketlerde MEB’den daha çok öğretmen çalışıyor
Eğitim-İş’ten AKP’ye atama tepkisi: Zincir marketlerde MEB’den daha çok öğretmen çalışıyor
Feci kazada can verdi! Traktörle toprak işleme aletinin arasına sıkıştı
Feci kazada can verdi! Traktörle toprak işleme aletinin arasına sıkıştı