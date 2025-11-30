Önce bariyere sonra taksiye çarptı: Direksiyonda baygınlık geçirdi!

28 Kasım saat 14.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi’nde kaza meydana geldi.

İstanbul’dan kız arkadaşı ile birlikte gezmek için Bursa'ya gelen Emirhan S.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

ESNAF VE SÜRÜCÜLER TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARTILDI

Kazanın şokunu üzerinden atamayıp yoluna devam eden Emirhan S., yaklaşık 20 metre gittikten sonra bu sefer de otomobiliyle önündeki taksiye arkadan çarptı.

Kazanın ardından direksiyonda baygınlık geçiren Emirhan S., kazayı gören esnaf ve sürücüler tarafından araçtan çıkartıldı.

KIZ ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Vatandaşlar tarafından yere yatırılan Emirhan S. güçlükle sakinleştirilirken, yanındaki kız arkadaşı ise gözyaşlarına boğuldu. Gelen ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan S., ambulansla sağlık merkezine götürüldü.