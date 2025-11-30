Bir otobüs kazası haberi de Tekirdağ'dan: 9 yaralı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın ardından bir otobüs kazası haberi de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden geldi.

HALK OTOBÜSÜ, YOLCU OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI!

Tekirdağ Çorlu’da, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait M.E.A. kontrolündeki halk otobüsü, Hatip Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, sürücüler M.E.A. ve E.K. ile otobüslerde bulunan 7 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.