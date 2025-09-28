Beyoğlu'nda korkutan yangın: Müşteriler tahliye edildi

Yayınlanma:
Beyoğlu'nda bulunan 6 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Beyoğlu'nda Kamer Hatun Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki 6 katlı otelin eksi 2’inci katında bulunan sauna bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Beyoğlu'nda korkutan yangınBeyoğlu'nda korkutan yangın

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kısa sürede binanın üst katlarına yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MÜŞTERİLER TAHLİYE EİDİLDİ

İtfaiye ekipleri otelde konaklayanları dışarıya çıkardı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç trafiğine kapattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışması yapıldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken otelde hasar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

