Beykoz'un eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Beylikdüzü’ndeki evinde gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül ile eski Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç, cezaevinde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

CEZAEVİNDE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Dost Beykoz’da yer alan habere göre Bilgehan Murat Miniç, resmi başvuruların yapılmasının ardından Fidan Gül ile hayatını birleştirdi.

SORUŞTURMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 kişi hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

Köseler ile 20 kişi 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakları delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükselmişti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile başkan yardımcısı Gül'ün de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı.

İLK DURUŞMA 2 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Fidan Gül de Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile birlikte 2-3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek duruşmada hakim karşısına çıkacak.