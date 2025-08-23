Beykoz’da yol verme kavgası yumruklu kavgaya dönüştü

Yayınlanma:
Beykoz’da trafikte yol verme tartışması, araçlarından inen tarafların yumruklu kavgasına dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz’da iki sürücü arasında trafikte başlayan yol verme tartışması araçtakilerin inmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgayı bir kadının ‘Yapma’ diyerek ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Çubuklu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen tarafların tartışması bir anda kavgaya dönüştü. İki grubun kavgasını, bir kadın ‘Yapma’ diyerek ayırmaya çalıştı.

AYIRMAYA ÇALIŞAN KADIN ARADA KALDI

Kadının da arada kaldığı kavgayı çevredekiler ayırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan olayın ardından tarafların araçlarına binerek olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı