Beton mikserinin çarpmasıyla hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Zonguldak'ta motosikletiyle seyir halindeyken beton mikseri çarpan Hasan Efe Candan hayatını kaybetti. 18 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Zonguldak Ereğli'de beton mikserinin çarpması sonucu dün hayatını kaybeden Hasan Efe Candan, bugün toprağa verildi.
BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Ereğli'nin Kepez Mahallesi Dap Evleri yol ayrımında cuma günü akşam saatlerinde S.K. idaresindeki beton mikseri, Hasan Efe Candan yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada beton mikserinin altında kalan 18 yaşındaki Candan, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZLATINDA
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 18 yaşındaki genç, burada hayatını kaybetti.
Beton mikesir şoförü S.K. polis ekilerince gözaltına alındı.
18 YAŞINDAKİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ
Hasan Efe Candan öğle namazına müteakip Bölücek Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından bugün aile mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak:DHA