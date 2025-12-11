Beton mikserinde can veren emekçinin kızı 'ihmal var' deyip isyan etti: "İfadeye çağrılmadık"

Çalışır haldeki beton mikserini temizlerken içine düşerek olay yerinde hayatını kaybeden Ahmet Çakır'ın (56), otopsi işlemi tamamlandı. Çakır'ın yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde firma yetkisi sandıkları kişiye saldırdı.

Olayla ilgili inceme sürerken Çakır'ın kızı babasının ölüm haberini alana kadar ilerletilen süreci anlatarak "ihmal" olduğunu iddia etti.

BETON MİKSERİNDE CAN VEREN EMEKÇİNİN KIZI 'İHMAL VAR' DEYİP İSYAN ETTİ

Olayda ihmal olduğunu iddia eden kızı Nagihan Çakır, şunları söyledi:

“Ahmet Çakır'ın kızıyım. Babam 56 yaşında, emekli. Aynı zamanda çalışmakta olduğu bir taşeron firmada hafriyat aracı kullanıyordu. Beton mikserinin temizliği sırasında, 4 metrelik bir mesafede, hiçbir ekipman olmadan, hortumla temizleme sırasında kafası mikserin içine sıkışıyor. Oradan dengesini kaybedip düşüyor.

Ama bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir ekipmanı yok, kafasında kaskı, eldiveni yok. Güvenlik önlemleri hiçbir şekilde alınmamış. Olay akşam saatleri 22.15'de gerçekleşiyor. Olay yeri inceleme, savcı, her şey geliyor, Adli Tıp Kurumu'na kadar geliniyor. Üstündeki kıyafetler dahi çıkarılıyor. Bize gece 01.30'da haber veriliyor. Kesinlikle bize hiçbir şekilde haber verilmiyor.

"İFADEYE ÇAĞRILMADIK"

Biz hiçbir şekilde ifadeye çağırılmıyoruz. Ben bu işin içinde ihmal olduğunu düşünüyorum. Araştırılmasını istiyorum. Babamın sağlık sigortası olduğu söyleniyor ama babamın evinin adresini, ailesinden hiç kimsenin ulaşabileceği bir numara, hiçbir şey firma sahiplerinde bulunmuyor ve bize de hiçbir şekilde karşı taraftan bir dönüş sağlanmadı."

Ahmet Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ahmet Çakır'ın cenazesinin yarın memleketi Samsun'un Terme ilçesinde öğle namazına müteakip Evci Mahallesi Merkez Camii'nden kaldırıldıktan sonra Evci Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 22.15 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikseri sürücüsü Ahmet Çakır, mikserini hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti.

Sürücü Çakar, temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserinin içerisine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceme sürüyor.

Otopsi işlemi tamamlanan Ahmet Çakır'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları beton firması yetkili sandıkları kişiye saldırdı. Saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir grubun firma yetkilisi sandığı kişiyi kovalayıp, darbettiği görülürken daha sonra bir kadının 'O değil' dediği duyuluyor.