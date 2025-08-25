Beş asırlık Süleymaniye Camii'nin taşlarını çaldılar! Mimar Sinan'ın eseriydi

İstanbul’daki Süleymaniye Camii’nin pencere nişlerinde bulunan taş süslemeler çalındı.

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan camide, “opus sectile” (Taş döşeme ile görsel sanat) olarak bilinen döşemelerin bazı kişiler tarafından anahtar gibi nesnelerle sökülüp çalındığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde taşların yerinden söküldüğü açıkça görülüyor.

Güvenlik ve kamera kayıtlarına rağmen olayın nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu.

"YENİLEYEBİLİRİZ ANCAK..."

Türkiye Gazetesi'nden Murat Öztekin'in haberine göre; konuşan yüksek mimar restoratör Seda Özen Bilgili, taşların önemine dikkat çekti:

"Bu taşlara baktığımızda Mimar Sinan’ın desenleri tarif ettiğini, bu işe en iyi ustayı-ekibi tayin ettiğini, caminin açılışının heyecanı içinde bu döşemeleri kontrol ettiğini ve memnuniyetini düşünüyorum"

Restorasyonla mevcut hasarın onarılabileceğini belirten Bilgili, şöyle devam etti:

"Bu taşları yenileyebiliriz ancak hem eskilik değeri hem de hatıralardan, yapının hikâyesinden yiten parçalar olacaktır. Önemli olan bunun bir daha yaşanmamasını başarmak, korumayı ve gelecek nesillere özgün eserin aktarılmasını sağlamaktır"

VAKIFLAR'DAN AÇIKLAMA

Caminin mülkiyetinde olduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunları kaydedildi: