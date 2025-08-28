Berber dükkanına molotofkokteylli saldırı: İş yerini ateşe verdiler!

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir berber dükkanı molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yeri sahibi Onur A.’nın (29) kuzeni Kadir A.'nın (25), dün bir düğün salonunda yaralama olayına karıştığı, iki olay arasında bağlantı olup, olmadığının araştırıldığı bildirdi.

