Berber dükkanına molotofkokteylli saldırı: İş yerini ateşe verdiler!

Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir berber dükkanı molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yeri sahibi Onur A.’nın (29) kuzeni Kadir A.'nın (25), dün bir düğün salonunda yaralama olayına karıştığı, iki olay arasında bağlantı olup, olmadığının araştırıldığı bildirdi.

Efeler ilçesinin kırsal Ovaeymir Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'ndeki Onur A.'ya ait berber dükkanı, saat 03.30 sıralarında molotofkokteyli atılarak kundaklandı.

molotof-1.jpg

İŞ YERİNİ ATEŞE VERDİLER

İş yeri, camları kırılıp, ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde zarar meydana geldi.

molotof-6.jpg

KUZENİ DÜN YARALAMA OLAYINA KARIŞMIŞ

İş yeri kundaklanan Onur A.'nın, dün Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi'ndeki bir düğünde husumetli olduğu Yasin Öcal'ı (22) tabancayla yaralayıp, kaçan Kadir A.'nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatan polis, kundaklama olayının düğün salonunda yaşanan yaralama olayıyla bir bağlantısı olup, olmadığının araştırıldığını bildirdi.

molotof-2.jpg

molotof-3.jpg

molotof-4.jpg

molotof-5.jpg

Kaynak:DHA

Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu: Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Türkiye
Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı