Berber dükkanı kan gölüne döndü: 3'ü ağır 7 yaralı

Yayınlanma:
Adana’da bir berber dükkanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki bir berber dükkanında meydana geldi.

Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yoldan geçen seyyar satıcı hayatını kaybettiAdana'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yoldan geçen seyyar satıcı hayatını kaybetti

TARTIŞMA BİRDEN SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Husumetli iki grup, iddiaya göre berber dükkanında bir araya gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı.

7 KİŞİ YARALANDI

Dükkan dışında da devam eden çatışmada E.B. (24), A.B. (37), A.D. (40), F.E. (50), A.D. (44), Z.D. ve O.B. yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılardan E.B., A.D. ve A.D.’nin hayati tehlikesinin olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

