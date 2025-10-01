Belediyeler Birliği'nde Bozbey'den İmamoğlu sözleri

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından iki yılda bir düzenlenen ve kentsel sorunlara yaratıcı çözümler arayan Marmara Urban Forum’un dördüncüsü İstanbul’da düzenlendi.

MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tutuklu belediye başkanlarını anarak sözlerine başladı.

BELEDİYELER BİRLİĞİ'NDE BOZBEY'DEN İMAMOĞLU SÖZLERİ

Forumun açılış konuşmasını yapan MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İstanbul’da, Haliç’in kıyısında yalnızca bir forumun kapılarını aralamak için değil, aynı zamanda kentlerin geleceğine dair ortak bir hayali paylaşmak ve 50 yıllık deneyimin üzerine yeni ufuklar eklemek için bir araya geldiklerini söyledi.

MBB’nin 2019’dan beri düzenlediği Marmara Urban Forum’un (MARUF) dördüncüsünü düzenlendiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, şunları söyledi;

“İlk günden bu yana büyüyerek, güçlenerek ve çeşitlenerek yol alan MARUF, 50 yıllık deneyimimizin ve yerel yönetimlerimizin birikiminin uluslararası sahnede buluştuğu önemli bir platforma dönüşmüştür. Gönül isterdi ki bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil birliğimize üye olan 12 belediye başkanı ve toplamda 17 belediye başkanı, meclis üyeleri ve çalışma arkadaşları da bu salonda olsaydı. Onların cezaevlerinde değil, burada bizlerle birlikte olmaları en büyük arzumuzdu. Geçmişte olduğu gibi kentlerimizin gelişimine ilişkin fikirlerimizi hep birlikte paylaşmış olsaydık. Ne yazık ki bugün hepimizi derinden üzen, demokratik hukuk devletine ve onun vicdani sorumluluğa yakışmayan tasarrufların olduğunu görüyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben umudumu asla yitirmedim’. Bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Kesinlikle umutsuz değilim. Tutuksuz yargılanmanın esas olacağı, tüm sürecin adil, şeffaf ve hukukun üstünlüğünü koruyacak şekilde yürütüleceği ve vicdanın öne çıkacağı, tüm başkanlarımızın yeniden özgür ve görevlerinin başında olacağı günleri göreceğimize kesinlikle inanıyorum. Her birini ayrı ayrı selamlıyorum. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm başkanlarımıza bu salondan selam gönderiyorum.

"FİLİSTİN’DE MEZALİM ALTINDAKİ KARDEŞLERİMİZE SELAM GÖNDERİYORUM”

Filistin Gazze’de insanlık dramının yaşanıyor ve insanlık suçu işleniyor. Hepimizin vicdanında derin yaralar açmaktadır. Adaletin, barışın ve insanlığın bir an önce dünyada hakim olmasını hep birlikte arzu ediyoruz. Oradaki çoluk çocuk tüm insanların öncelikle insan olma haklarının verilmesini istiyoruz. Küresel SUMUD Filosu’nun taşıdığı dayanışma mesajı da tüm dünyaya ayrıca insanlık dersi vermektedir. İnsanlığın ortak vicdanı bu karanlığı mutlaka yenecektir. Buna inanıyoruz. Filistin’deki mezalim altında inleyen kardeşlerimize bu salondan selam gönderiyorum. Tüm iyi duygularımızı onlara iletiyoruz. Aramızda bulunan Filistinli misafirlerimize, olumsuz koşullara rağmen aramızda bulundukları için teşekkür ediyorum.

“KENTLERİMİZ HIZLA BÜYÜRKEN BİRÇOK ZORLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

MARUF’un en büyük gücü olan tartışma kültürü ve çeşitlilikle Türkiye’nin çok daha iyi yerlere geleceğinden şüphem yok. Herkesin ortak katkısıyla kentlerin geleceğini şekillendireceklerine inanıyorum. Dünyanın hızlı bir dönüşümden geçiyor. Hızla büyüyen kentler insanlığın geleceğini en çok etkileyen yerler haline geliyor. Kentlerimiz hızla büyürken; iklim krizinden barınma sorununa, afet risklerinden gelir adaletsizliğine kadar birçok zorlukla karşı karşıyayız. Bir yanda teknolojinin sunduğu sınırsız imkânlar yer alırken, diğer yanda sosyal eşitsizlikler günden güne derinleşiyor. Sürdürülebilir ulaşım ve yenilenebilir enerji gibi umut verici yenilikler yaşanırken, diğer yanda nüfus baskısı ve doğal kaynakların tükenmesi gibi yaşamsal tehditler bulunuyor.

"ÇEVRE SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATMAK ZORUNDAYIZ”

Bursa’da yaşanan yangın felaketlerinde zorluklar yaşıyoruz. Belediyeler önümüzdeki yıllarda hem büyük orman yangınlarına hem de endüstriyel tesislerde yaşanabilecek büyük çaplı yangınlara karşı önlem ve müdahale konularında daha hazırlıklı olması gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda yangınlara en hızlı ve en kapsamlı şekilde müdahale etti. Sadece Bursa’da 10 bin futbol sahası büyüklüğündeki orman alanını kaybettik. Birlikte hareket etmek ve bu sorunları en aza indirmek zorundayız. Felaketler sonrası gönüllülük ve dayanışma ilkeleriyle ‘temizle, yeşert, koru’ kampanyamızı başlattık. İnsan olarak çevreyi ne kadar kirlettiğimizi temizlik kampanyasında net görmüş olduk. İnsanoğlunun yapmaması gereken durumu görmenin üzüntüsünü yaşadık. Yerel yönetimler olarak çevre seferberliğini başlatmak zorundayız. Aksi takdirde doğamız önce çöplüğe, sonra yaşanmaz alanlara dönüşecek. Bakanlıklarla birlikte hareket ederek gerekli önlemleri almak zorundayız. Doğayı ve çevreyi korumak, geleceğimizi korumak demektir.

“BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİMİZ HER AN ÖNEMLİ"

Marmara Denizi hem bölgesel risklere karşı korunması gereken hem de gelecek kuşaklara bırakılacak doğal miras olarak küresel öneme sahip bir hazine. Marmara Denizi’nin tüm canlı yapısıyla yaşatılmasının herkesin ortak sorumluluğu. Marmara Denizi’ne sahip çıkmanın tüm ülkenin sorumluluğunda olduğunu söylemek isterim. Bu sorunları tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Çözümler iş birliğiyle, ortak akılla, cesur ve yenilikçi fikirlerle hayata geçirilir. MARUF, çözüm arayışlarının, ortak girişimlerin ve geleceğe dair yeni vizyonların ortaya çıktığı ortak bir zemindir. Kurulacak her diyalog, atılacak her adım, kentlerimizin bugünü ve yarınını şekillendirecektir. Bizlerin ve gelecek kuşakların yaşam kalitesini yükseltecektir. Zorluklarımız küresel olsa da çözümleri yerelden başlar. Kentlerin yarıştığı bu süreçte kentler çözüm üretme kapasitesi en yüksek olan alanlardır. Mahallelerde, sokaklarda yerel kararlarla başlayan değişimler, zamanla bütün dünyayı dönüştürebilir. Kentler üzerine düşündüğümüz, konuştuğumuz ve birlikte hareket ettiğimiz her an büyük öneme sahiptir.

"BUGÜNÜN SINIRLARINI, YARININ FIRSATLARINA DÖNÜŞTÜRELİM”

MARUF’25’in bu yılki teması ‘Tüm mümkünlerin kıyısında’ olarak belirlendi. Günümüz çağında insanlık tam da böyle bir yerde duruyor. Bir yanda belirsizliklerle dolu sorunların, krizler ve riskler diğer yanda ise cesaretle, umutla ve yaratıcılıkla hayata geçirilebilecek yeni fırsatların ve yeni çözümler var. MARUF’25, işte bu kıyıda durarak, geleceğin hangi yöne doğru ilerleyeceğini birlikte tartışmak için bize bir alan açıyor. Burada hepimize düşen görev; sınırların değil, imkânların kıyısında olduğumuzu hatırlamaktır. Gelin, bu kıyıyı yalnızca seyredenler değil; bu kıyıdan yeni bir geleceğe doğru adım atanlardan olalım. Gelin, bugünün sınırlarını, hep birlikte yarının fırsatlarına dönüştürelim. Gelin, kentlerimizi yalnızca yaşanabilir değil, aynı zamanda ilham verici mekânlar haline getirelim."

“MARUF’TA ÜZERİNDE DURULACAK ÖNEMLİ SORULAR”

Üç gün boyunca 200’den fazla etkinlikte, 40’tan fazla ülkeden 500’den fazla konuşmacı ve kolaylaştırıcının forumda yer aldığını açıklayan Başkan Bozbey, program boyunca sorulacak soruların, doğru cevaplara giden yolu açacağını dile getirdi. MARUF’ta üzerinde durulacak önemli soruları da hatırlatan Başkan Bozbey, “Yerel demokrasinin benimsendiği; katılımcı, güvenilir ve hesap verebilir kurumsal yapılara sahip, adil bir kent nasıl mümkün olabilir? Afetlere, iklim krizine, insan hayatını tehdit eden çatışmalara, ekonomik krizlere dayanıklı bir kent nasıl mümkün olabilir? Eşitsizlikleri bertaraf eden, gelişen, güvenli, herkesi ve tüm canlıları gözeten bir kent nasıl mümkün olabilir? Farklılıkları kucaklayan, dayanışmacı ve birlikte yaşamaya elverişli bir kent nasıl mümkün olabilir? Bu soruların kolay cevapları olmasa da birbirimizden öğrenmek, farklı deneyimleri paylaşmak ve ortak akıl üretmek için hep birlikte buradayız. Kentlerin sorunları ne kadar karmaşık olursa olsun, çözüm potansiyeli de aynı ölçüde güçlüdür. MARUF, bu fikir alışverişini mümkün kılan küresel bir platformdur” diye konuştu.

DESTEK VEREN TÜM KURUM VE KURULUŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Bu yıl, 150’nin üzerinde paydaşın foruma katkı verdiğini anlatan Başkan Bozbey, “Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımıza, Avrupa Birliği Bakanlığımıza, Birleşmiş Milletler Habitat’a, AFAD Başkanlığımıza, Türkiye Belediyeler Birliğimize ve bize ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm üye belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, destek veren özel sektörümüze teşekkür ediyorum. Fikirleri ve deneyimleriyle bizlere katkı veren konuşmacılarımıza; buradan çıkan mesajları dünyanın dört bir yanına taşıyacak siz katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca gece gündüz emek verecek gönüllülerimize, teknik ekiplerimize ve aylardır büyük bir özveriyle çalışan Marmara Belediyeler Birliği’ndeki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" Hepimize verimli, ilham verici ve yol gösterici bir forum diliyorum” dedi.



Konuşmaların ardından program açılış oturumuyla devam etti. MARUF’25’in 3 gün sürecek.