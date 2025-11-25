Belediye Başkanının yeğeninin şüpheli ölümü

Belediye Başkanının yeğeninin şüpheli ölümü
Yayınlanma:
Ankara'nın Haymana ilçesinde, Belediye Başkanı Levent Koç'un 20 yaşındaki yeğeni Gökhan Koç'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Genç adamın evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunması üzerine güvenlik güçleri olayın üzerindeki sır perdesini aralamak için harekete geçti.

Olay, dün akşam saatlerinde Haymana'ya bağlı Evci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni Gökhan Koç, yaşadığı evde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair belirsizlik sürerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPILDI

Kısa sürede adrese ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gökhan Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirleyebilmek adına evde ve çevresinde detaylı delil araştırması yaptı.

Tek başına yaşadığı evde ölü bulunduTek başına yaşadığı evde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE NETLEŞECEK

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gökhan Koç'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, 20 yaşındaki gencin şüpheli ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
Tuzla'da tersanede yangın
Tuzla'da tersanede yangın