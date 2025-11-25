Olay, dün akşam saatlerinde Haymana'ya bağlı Evci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni Gökhan Koç, yaşadığı evde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair belirsizlik sürerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPILDI

Kısa sürede adrese ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gökhan Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirleyebilmek adına evde ve çevresinde detaylı delil araştırması yaptı.

Tek başına yaşadığı evde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE NETLEŞECEK

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gökhan Koç'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, 20 yaşındaki gencin şüpheli ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.