Belediye Başkanının katıldığı gösteriş sofrasına tepki yağıyor

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın lüks bir otomobil ile ziyaret ettiği galeride, kendisi için hazırlanmış bir kahvaltı masasında oturduğu görülmektedir. Görüntülerde yer alan sofrada pastırma, jambon, çok sayıda farklı peynir ve et ürününün de aralarında bulunduğu çeşitli kahvaltılıkların sunulduğu dikkat çekti.

Bu görüntülerin, Türkiye'de birçok vatandaşın artan enflasyon ve ekonomik zorluklar nedeniyle temel gıda ihtiyaçlarına erişimde güçlük çektiği bir dönemde paylaşılması, tartışmaların odağını oluşturdu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN GELEN TEPKİLER

Görüntülerin kısa sürede yüksek etkileşim almasının ardından, sosyal medya kullanıcıları ve Nevşehirli vatandaşlar tarafından konuya ilişkin çok sayıda yorum yapıldı. Paylaşımlarda, Başkan Arı'ya yönelik eleştiriler dile getirilirken, mütevazı olması yönünde çağrılarda bulunuldu.

Kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarda, "Vatandaş kuru ekmekle öğün atlatırken bu neyin gösterişi?" gibi ifadeler öne çıktı. Gelen tepkiler, genellikle sofranın zenginliği ile ülkedeki mevcut ekonomik koşullar arasında bir karşıtlık kurulması üzerine yoğunlaştı.

"BU KİŞİ GEÇEN YIL 1 KURUŞ VERGİ ÖDEMEDİ"

Gazeteci Dinçer Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tartışmalara yeni bir bilgi ekledi. Gökçe, kahvaltıyı düzenleyen ismin kimliğini ve vergi durumunu gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya ısmarladığı mükellef kahvaltıyla gündeme gelen kişi Alaaddin Çağlıköse. Kayseri'de İnci Otomotiv'in sahibi. Galerisinde milyonlarca liralık araç satıyor. Bu kişi geçen yıl 1 kuruş vergi ödemedi. 2022-23'te tahakkuk eden vergi ise 570 bin TL."