Belediye başkanı şikayet etmişti: Eti Krom'a milyonluk ceza!

Elazığ'da Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık’ın geçtiğimiz haftalarda gündeme getirdiği ve ETİ KROM A.Ş.’nin "usulsüz işlem yaptığı" iddialarına ilişkin olarak, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından görevlendirilen 7 kişilik heyet, ilçede incelemelerde bulundu.

Altınışık, daha önce yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren ETİ KROM A.Ş.’nin "ruhsat sınırlarını ihlal ederek izinsiz maden arama ve hafriyat dökümü yaptığı" gerekçesiyle MAPEG’e ikinci kez başvuruda bulunduğunu belirtmişti.

2.6 MİLYONLUK CEZA

Altınışık’ın ilçede faaliyet gösteren ETİ KROM A.Ş. hakkında yaptığı ikinci başvuru sonuç verdi. MAPEG, firmanın "usulsüz faaliyetleri nedeniyle 2 milyon 6 bin 371 TL idari para cezası kesti.