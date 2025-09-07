Elazığ'da grev rahatsızlığı: Eti Krom belediyeyi şikayet etti

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde faaliyet yürüten Eti Krom A.Ş., mücavir alan sınırlarında çıkan krom madeninin usule aykırı şekilde taşındığını öne sürerek belediyeyi şikayet etti. Belediye Başkanı Zafer Altınışık ise, tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğunu vurguladı ve şikayetin arkasında geçen yıl grev yapan işçilere verilen desteğin olduğunu belirtti.

“TAŞIMA YASAL, BELGELER SAVCILIKTA”

Alacakaya Belediyesi'ne ait 3 kamyon krom madeni, Kovancılar Yarımca’daki Eti Krom tesislerine nakledilmek üzere yola çıktıktan sonra şirketin “krom kaçırılıyor” iddiasıyla yapılan başvurusu üzerine emniyet tarafından durduruldu. Kamyonlar, ilçe çıkışında kontrol altına alınarak yediemin otoparkına çekildi. Yapılan kontrollerde taşıma belgelerinde varış noktası olarak Eti Krom tesislerinin açıkça belirtildiği ortaya çıktı.

Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, taşımanın tamamen yasal çerçevede gerçekleştiğini ve taşıt görev belgelerinin hem belediye kayıtlarında hem de savcılıkta bulunduğunu kaydetti.

“ŞİKAYETİN ALTINDA GREV DESTEĞİMİZ VAR”

Başkan Altınışık, yaşanan gelişmeleri şu ifadelerle değerlendirdi:

“Belediyemiz ile Eti Krom A.Ş. arasında 23 Ocak 2023 tarihinde protokol imzalanmıştır. Kamyonlarımızda bulunan krom madeni, bu protokol kapsamında belirtilen tesise gönderilmekteydi. Ancak Eti Krom, kamyonlar yoldayken şikayet ederek işi farklı bir boyuta taşıdı. Bu durumun arka planında, geçtiğimiz yıl iş bırakma eylemi yapan maden işçilerine belediye olarak verdiğimiz desteğin olduğunu düşünüyoruz.”

Altınışık, Eti Krom A.Ş.’yi daha önce Maden Kanunu’nun 7, 10, 29 ve 31. maddelerine aykırı faaliyetlerde bulunmakla birçok kuruma şikayet ettiklerini hatırlatarak, bunlar arasında Valilik, Kaymakamlık, Orman Bölge Müdürlüğü, Sayıştay, Danıştay, MAPEG, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve CİMER bulunduğunu belirtti.

“66 MİLYON TL ALACAĞIMIZ VAR”

Başkan Altınışık ayrıca, Eti Krom’un 2010 yılından bu yana mücavir alanda çıkardığı krom için belediyeye katkı payı ödemediğini, bu nedenle konuyu yargıya taşıdıklarını ifade etti. Altınışık, belediyenin şirkette 66 milyon TL alacağı olduğunu belirterek, bu konuda hukuk mücadelesi yürüttüklerini söyledi.

“BAŞKAN HALKIN HAKKINI SAVUNUYOR”

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı ve avukat Erhun Karakuş da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketin Belediye Başkanı Zafer Altınışık’ı karalamaya çalıştığını öne sürdü. Karakuş, “Belediyeye düşen katkı payının tahsili için hukuki süreci başlatan başkan, iftiraya uğramıştır. Yapılan işlemler tamamen yasaldır. Sayın Altınışık, hem ilçenin hem belediyenin hem de halkın hakkını savunmaktadır” dedi.