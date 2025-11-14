Bursa'nın Orhangazi İlçe Belediye Başkanı Bekir Aydın, akşam saatlerinde kardeşini evinde ziyaret ettiği sırada ani bir rahatsızlık yaşadı. Tansiyonunun düşmesi sonucu baygınlık geçiren ve düşen Aydın'a, olay anında bulunan aile fertleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Başkan Aydın'ı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne ambulansla nakletti. Hastanede muayene edilen ve müşahede altına alınan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TABURCU EDİLECEK

Yapılan ilk tıbbi değerlendirmeler sonucunda Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın genel durumunun stabil olduğu, bir süre daha doktor gözetiminde tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.