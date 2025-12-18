BEETECH Ödülleri'nde Girişim Ofisi açılışı da gerçekleşecek

BEETECH Ödülleri'nde Girişim Ofisi açılışı da gerçekleşecek
Yayınlanma:
İTÜ ARI Teknokent, BEETECH Ödül Töreni’nde Girişim Ofisi’nin (GO) açılışını da gerçekleştirecek. Tören 20 Aralık’ta İTÜ’de düzenlenecek.

İTÜ ARI Teknokent, teknoloji ve girişimcilik ekosistemine ilham veren firmalarını ve katkı sunan paydaşlarını BEETECH Ödül Töreni’nde bir araya getirecek.

20 Aralık 2025 Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 13.00 – 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek törende, İTÜ ARI Teknokent Performans Kriterlerine göre değerlendirilen ve fark yaratan yerel ve global teknoloji firmaları BEETECH ödülü ile onurlandırılacak. Etkinlik kapsamında Girişim Ofisi (GO) açılışı da gerçekleştirilecek.

beetech-odul-toreni.webp

TÖREN PROGRAMI

Teknolojiyi, başarı hikayelerini ve stratejik iş birliklerini görünür kılarak inovasyon gücüyle Türkiye’nin teknoloji vizyonunu ileriye taşımayı amaçlayan BEETECH Ödül Töreni ve Girişim Ofisi (GO) Açılışı etkinliğinde program şu şekilde olacak:

13:00 Kayıt & Karşılama Kokteyli
13:30-14:00 Açılış Konuşmaları
-İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş
-İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer
-İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal
14:15-16:00 Ödül Töreni
16:00-16:30 Konser

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

