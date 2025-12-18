BEETECH Ödülleri'nde Girişim Ofisi açılışı da gerçekleşecek

İTÜ ARI Teknokent, teknoloji ve girişimcilik ekosistemine ilham veren firmalarını ve katkı sunan paydaşlarını BEETECH Ödül Töreni’nde bir araya getirecek.

20 Aralık 2025 Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 13.00 – 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek törende, İTÜ ARI Teknokent Performans Kriterlerine göre değerlendirilen ve fark yaratan yerel ve global teknoloji firmaları BEETECH ödülü ile onurlandırılacak. Etkinlik kapsamında Girişim Ofisi (GO) açılışı da gerçekleştirilecek.

TÖREN PROGRAMI

Teknolojiyi, başarı hikayelerini ve stratejik iş birliklerini görünür kılarak inovasyon gücüyle Türkiye’nin teknoloji vizyonunu ileriye taşımayı amaçlayan BEETECH Ödül Töreni ve Girişim Ofisi (GO) Açılışı etkinliğinde program şu şekilde olacak: