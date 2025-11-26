Bedelli askerlikten elde edilen gelir belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2026 yılı bütçe sunum kitapçığında yer alan veriler, bedelli ve dövizle askerlik hizmetlerinden 2025 yılında Hazine'ye sağlanan önemli geliri ortaya koydu.

Yayımlanan bilgilere göre, 2025 yılında bedelli askerlik hizmetinden elde edilen toplam gelir 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira olarak Hazine'ye kaydedildi. Ayrıca, dövizle askerlik hizmetinden sağlanan gelir de 33 milyon 757 bin 242 Euro oldu.

101 BİN 212 KİŞİ BEDELLİ ASKERLİK YAPTI

MSB verilerine göre, 26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Kanunu'nun ardından, toplam 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bu yıl, toplam 328 bin 936 yükümlünün silahaltına alındığı belirtildi. Silahaltına alınan yükümlülerden 101 bin 212'si bedelli askerlik ve 5 bin 890'ı dövizle askerlik hizmetine müracaatta bulundu. Elde edilen tüm bu gelirler Hazine'ye aktarıldı.