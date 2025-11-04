Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2026 yılında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de artacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı, yeni yılda askerlik ücretini yeniden şekillendirecek.

OCAK 2026’DA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ GÜNCELLENECEK

Ocak 2026 itibarıyla memur maaş katsayısı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyon verilerinin ardından yeniden belirlenecek. Bu katsayıya göre bedelli askerlik ücreti 1 Ocak 2026’dan itibaren güncellenecek.

2025’in ikinci yarısında memur maaş katsayısı 1,4042 olarak belirlenmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu dönemde bedelli askerlik ücretinin 280 bin 850 TL 64 kuruş olduğunu açıklamıştı.

2026’DA 337 BİN TL’Yİ AŞMASI BEKLENİYOR

Yeni yılda memur maaşlarına yaklaşık %20 civarında zam yapılması öngörülüyor. Bu oranla birlikte katsayının 1,170211’e yükselmesi ve bedelli askerlik ücretinin 337 bin TL’yi aşması bekleniyor.

Kesin tutar, 3 Ocak 2026’da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

EK BEDEL KİMLERİ KAPSAYACAK?

Bedelli askerlikte “ek bedel” uygulaması; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalan süreler için geçerli.

Ek ücret, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli memur katsayısı ile sürenin çarpımı üzerinden hesaplanıyor.

1–30 gün arası süreler bir ay olarak kabul edilirken, daha uzun süreler bir sonraki aya ekleniyor.