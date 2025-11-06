Bayram boyunca kesilen cezalar gündem olmuştu: Kara yollarındaki hız levhalarına ilişkin yeni düzenleme

Bayram boyunca kesilen cezalar gündem olmuştu: Kara yollarındaki hız levhalarına ilişkin yeni düzenleme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre, Karayolları ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlatılan sadeleştirme çalışmaları kapsamında, ülke genelinde 32 bin 845 hız levhası kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları ve İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan trafik işaret levhalarını sadeleştirme çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Bu hamle, özellikle Kurban Bayramı’nda arefe ve bayramın ilk günü toplam 35 bin 682 araca hız ve radar işlemi yapılmasının ardından gündeme gelmişti.

32 BİN 845 ADET LEVHA KALDIRILDI

Bakan Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında bugüne kadar yaptıkları çalışmalar sonucunda, 20 bin 55'i hız levhası olmak üzere toplam 32 bin 845 adet levhanın kaldırıldığını açıkladı.

Yapılan sadeleştirme ve düzenleme çalışmalarının detaylarını da paylaşan Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

Hız levhaları, 348 kurpta ve 928 kavşakta kaldırıldı. 427 kurpta ve 108 kavşakta ise hız sınırında değişiklik yapıldı.

553 bozuk satıhlı kesimde hız levhaları kaldırıldı. 1058 adet diğer kesimde hız levhaları kaldırıldı ve 875 adet hız sınırlaması sonu levhası eklendi.

Trafik güvenliğini artırma amaçlı 138 adet refüj aralığı kapatıldı. Bu özel çalışmalarda 11 bin 258 hız levhası dahil olmak üzere toplam 19 bin 61 adet levha kaldırıldı.

Ayrıca yaya geçitlerine yönelik çalışmaların da 31 Ağustos'ta tamamlandığı ve 992 yaya geçidinin tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

