Batman'da neler oluyor? 2 öğretmen evinde ölü bulundu

Batman’da iki öğretmenin yaşamını yitirmesiyle ilgili ayrı olaylarda soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Gercüş Koçak Ortaokulu’nda yaklaşık 7 yıldır Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Yıldırım’dan hafta sonu boyunca haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumdan endişe ederek kontrol etmek için evine gitti.

Batman'da Ayşegül öğretmen yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Mesaiye de gelmemesi üzerine şüpheler artınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açamayınca içeriye girerek Yıldırım’ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Benzer bir olay 11 Nisan'da Kozluk ilçesinde de yaşandı. Batman Sönsöz'ün aktardığına göre Tepecik Mahallesi’nde yaşayan ve yaklaşık 8 yıldır Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Halil Özgür’den haber alamayan yakınları ve eşi, eve gittiklerinde Özgür’ü hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Özgür’ün de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü ve işlemlerin ardından memleketi Kayseri’ye gönderileceği öğrenildi. Her iki olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı ifade edildi. (DHA)